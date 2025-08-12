Promociones y pasajes en cuotas sin interés: cuándo arranca el Travel Sale 2025
Este mes se llevará a cabo una nueva edición del Travel Sale. Más de 100 agencias ofrecerán promociones exclusivas, financiación y descuentos en viajes nacionales e internacionales.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Del 25 al 31 de agosto de 2025 se llevará a cabo una nueva edición del Travel Sale, iniciativa impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt).
La 11ª edición del Travel Sale contará con la participación de más de 100 agencias que ofrecerán beneficios exclusivos destinados a facilitar el acceso a diversos destinos y a fortalecer la digitalización del sector turístico en Argentina.
El presidente de Faevyt, Andrés Deyá, destacó la evolución de la iniciativa turística como una herramienta fundamental para este sector: “No solo genera movimiento en la industria, también permite que miles de personas accedan a propuestas atractivas y personalizadas para viajar por Argentina y el mundo, incluso en temporada baja. En cada edición del Travel Sale vemos cómo crece el interés y la participación, lo que demuestra que los argentinos siguen eligiendo planificar sus viajes con profesionales".
Uno de los focos centrales para esta edición será la financiación de los viajes. El Travel Sale contará con acuerdos con bancos y aerolíneas para ofrecer paquetes nacionales e internacionales en cuotas sin interés, además de otras modalidades de pago y beneficios exclusivos en vuelos, hoteles y servicios complementarios.
Entre las promociones más destacadas se incluyen cuotas sin interés para viajes a distintas ciudades argentinas y capitales internacionales, además de diversos descuentos en alojamientos y excursiones.
El evento también tendrá, este año, apoyos de varias provincias argentinas. Destacan entre ellas Neuquén, Salta, Jujuy y Catamarca, junto con el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.
Las mencionadas provincias ofrecerán en esta edición sus propias propuestas turísticas, destacando atractivos naturales, culturales y gastronómicos para captar visitantes.
En el plano empresarial, participarán compañías como Europ Assistance, Axa Asistencia al Viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas, que ofrecerán beneficios y oportunidades para viajar. Estos aportes se integrarán en los paquetes de las agencias, con la posibilidad de que los clientes puedan combinar servicios y experiencias con ventajas adicionales.
Temas
Lo más
leído