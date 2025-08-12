Promociones y pasajes en cuotas sin interés: cuándo arranca el Travel Sale 2025

Del 25 al 31 de agosto de 2025 se llevará a cabo una nueva edición del Travel Sale, iniciativa impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt).

La 11ª edición del Travel Sale contará con la participación de más de 100 agencias que ofrecerán beneficios exclusivos destinados a facilitar el acceso a diversos destinos y a fortalecer la digitalización del sector turístico en Argentina.

El presidente de Faevyt, Andrés Deyá, destacó la evolución de la iniciativa turística como una herramienta fundamental para este sector: “No solo genera movimiento en la industria, también permite que miles de personas accedan a propuestas atractivas y personalizadas para viajar por Argentina y el mundo, incluso en temporada baja. En cada edición del Travel Sale vemos cómo crece el interés y la participación, lo que demuestra que los argentinos siguen eligiendo planificar sus viajes con profesionales".

El evento contará con acuerdos con bancos y aerolíneas para paquetes nacionales e internacionales. Foto: 0223.

Uno de los focos centrales para esta edición será la financiación de los viajes. El Travel Sale contará con acuerdos con bancos y aerolíneas para ofrecer paquetes nacionales e internacionales en cuotas sin interés, además de otras modalidades de pago y beneficios exclusivos en vuelos, hoteles y servicios complementarios.

Entre las promociones más destacadas se incluyen cuotas sin interés para viajes a distintas ciudades argentinas y capitales internacionales, además de diversos descuentos en alojamientos y excursiones.

El evento también tendrá, este año, apoyos de varias provincias argentinas. Destacan entre ellas Neuquén, Salta, Jujuy y Catamarca, junto con el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta estrategia apunta a estimular el consumo turístico. Foto: 0223.

Las mencionadas provincias ofrecerán en esta edición sus propias propuestas turísticas, destacando atractivos naturales, culturales y gastronómicos para captar visitantes.

En el plano empresarial, participarán compañías como Europ Assistance, Axa Asistencia al Viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas, que ofrecerán beneficios y oportunidades para viajar. Estos aportes se integrarán en los paquetes de las agencias, con la posibilidad de que los clientes puedan combinar servicios y experiencias con ventajas adicionales.