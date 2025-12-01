"Nos vamos": una histórica conservera de Mar del Plata cerró su tienda online tras dejar de producir

La crisis en la industria alimentaria - especialmente en la actividad pesquera - sumó un nuevo capítulo en Mar del Plata. La tradicional conservera Marechiare, con más de 25 años de trayectoria en el sector, cerró definitivamente su tienda online, meses después de haber anunciado el cese total de su producción por la fuerte caída del consumo, el aumento de costos y la competencia con productos importados.

La empresa, que en abril comunicó que se veía obligada a suspender la actividad de su planta, había mantenido activa su página de ventas para liquidar el stock remanente. Sin embargo, este lunes publicó un mensaje final dirigido a sus clientes en el que confirmó el cierre:

“Hace algunos meses nos vimos obligados a suspender la producción de nuestra planta, golpeados por la caída de las ventas, el aumento de costos y la dificultad de competir con los productos importados. Desde entonces, mantuvimos esta tienda online activa para liquidar el stock remanente. Hoy, con los últimos productos ya en manos de nuestros clientes, llegó el momento de decir adiós”, indicaron.

Marechiare había sido noticia en abril cuando anunció un cambio en su modalidad de trabajo.

En el comunicado, Marechiare lamentó especialmente el impacto laboral que dejó la crisis y recordó su apuesta por la continuidad de la marca, la cual fue adquirida en 1997 tras una importante inversión de capital y esfuerzo.

“Hacemos este anuncio con mucho dolor, por los puestos de trabajo que quedaron en el camino y porque apostamos todo a la recuperación de esta marca histórica. Aunque cerramos esta etapa digital, nuestra vocación industrial sigue intacta. Gracias por habernos acompañado todos estos años. Ojalá sea un hasta pronto”, concluyeron.

El comunicado de Marechiare.

El cierre de Marechiare se suma a la lista de empresas locales afectadas por la caída del mercado interno y la presión de las importaciones, que en los últimos meses impactaron con fuerza en el sector conservero de la ciudad.

La incertidumbre domina ahora el futuro del establecimiento y de su marca, cuyo destino final dependerá del panorama económico y de la posibilidad de que nuevos inversores -o los actuales dueños- logren reactivar la actividad industrial.

En abril pasado, el director del grupo empresario, Federico Angeleri había asegurado: “Es mejor readecuar las condiciones. Hoy la industria pesquera lamentablemente está sufriendo este problema: tenemos convenios con gremios viejos que quedaron atrasados y no hay margen de negociación, y hoy la industria pesquera ya no es negocio. Todos los días se convoca a la paralización de una empresa”.