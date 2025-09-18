Fin de una era: la Selección Argentina perdió el trono

La Albiceleste dejó de liderar la clasificación mundial después de casi dos años y medio en lo más alto. España regresó a la cima tras más de una década.

La FIFA oficializó este jueves la nueva actualización de su Ranking de selecciones y confirmó una noticia que sacudió al fútbol mundial: la Selección Argentina dejó de ser la número uno después de 895 días de reinado. La derrota frente a Ecuador en Quito por las Eliminatorias Sudamericanas resultó determinante para que el equipo de Lionel Scaloni cediera el liderazgo.

El nuevo dueño de la cima es España, que recuperó el primer lugar después de más de once años. Bajo la conducción de Luis De La Fuente, la "Roja" arrasó en sus últimas presentaciones de las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, con un 3-0 ante Bulgaria y un contundente 6-0 frente a Turquía. Estos triunfos le permitieron sumar los puntos necesarios para desplazar a la Albiceleste del trono. Francia, por su parte, también escaló en la tabla gracias a sus victorias sobre Ucrania (2-0) e Islandia (2-1).

El Top 5 del Ranking FIFA quedó conformado de la siguiente manera:

España con 1875.37 puntos

con 1875.37 puntos Francia con 1870.92

con 1870.92 Argentina con 1870.32

con 1870.32 Inglaterra con 1820.44

con 1820.44 Portugal con 1779.55

con 1779.55 Brasil con 1761.6

con 1761.6 Países Bajos con 1754.17

con 1754.17 Bélgica con 1739.54

con 1739.54 Croacia con 1714.2

con 1714.2 Italia con 1710.06

Para Argentina, la caída significó el fin de una etapa histórica. Desde abril de 2023, cuando se sumaron los puntos de la consagración en el Mundial de Qatar 2022, la Scaloneta se había mantenido ininterrumpidamente en lo más alto durante dos años y cinco meses. Esa marca se convirtió en la quinta racha más prolongada de la historia del ranking, solo superada por Brasil, España y Bélgica en distintos períodos.

A pesar de haber perdido el liderazgo, la Selección Argentina continúa en los primeros planos y con una base sólida de cara al futuro. La derrota en Quito dejó un sabor amargo, pero el equipo sigue entre los tres mejores del mundo y con la confianza intacta para afrontar los próximos desafíos, incluido el sorteo del Mundial en diciembre.

La ilusión de defender la corona en Estados Unidos, México y Canadá 2026 permanece firme. Aunque ya no luzca la chapa de número uno, la Albiceleste de Scaloni, con Lionel Messi como líder indiscutido, sigue siendo uno de los rivales a vencer y mantiene la esperanza de volver a escribir otra página gloriosa en la historia del fútbol argentino.