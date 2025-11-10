Partido de La Costa: preocupación vecinal por constantes hechos de inseguridad

Diversos episodios de inseguridad se viven en el partido de La Costa, en los últimos días, con epicentro en las localidades de Santa Teresita y Las Toninas, uno vinculado a un robo en la vía pública y otro a una vivienda.

Los hechos generan alarma entre los vecinos, quienes expresaron su malestar por este tipo de situaciones, una de ellas sucedida en plena vía pública y en horario diurno. En consecuencias, se solicita mayor patrullaje y medidas de prevención para evitar nuevos robos.

Robos a viviendas en Las Toninas

En primer lugar hubo un allanamiento en Las Toninas que terminó con la detención de un hombre de 34 años y una mujer de 35 acusados de robar vestimenta y herramientas, entre otros elementos, en una vivienda de esa localidad.

Por la causa, en la que interviene la UFID Nº 11 de Mar del Tuyú y el Juzgado de Garantías Nº 6, la policía realizó un operativo en un inmueble ubicado en calle 25 entre 18 y 20 de Las Toninas para dar con las personas acusadas de estar involucradas en diversos robos cometidos en viviendas de esa localidad.

Según indicaron fuentes policiales, la medida fue dispuesta luego de una serie de tareas investigativas, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad que permitieron identificar movimientos y elementos vinculados a los ilícitos.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante los hechos, además de diversas herramientas que se presumen sustraídas en los robos investigados.

Ladrón violento en Santa Teresita

Después de los robos en Las Toninas tuvo lugar otro preocupante episodio de inseguridad en la localidad de Santa Teresita, en plena vía pública y con el sado de una persona herida.

El hecho ocurrió en calle 6, entre 36 y 37, cuando una mujer que caminaba con un carrito de compras fue sorprendida por un delincuente que le arrebató la cartera de forma violenta.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento exacto en que el atacante se acerca desde atrás y tira con fuerza del bolso, provocando que la víctima pierda el equilibrio y caiga al piso, generándole una fractura de uno de sus hombros. Aunque el ladrón también tropezó, logró reincorporarse y escapar corriendo.