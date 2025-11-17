Locura en La Costa: robó un auto a mano armada, se fugó por ruta 11, volcó y casi muere ahogado
Un Peugeot 208 que había sido sustraído a punta de pistola fue recuperado tras una persecución que terminó con el auto volcado dentro de un canal. El sospechoso fue rescatado y puesto a disposición de la justicia.
En horas del mediodía de este lunes, un operativo conjunto de la policía vial con operaciones en el partido de La Costa y personal de la comisaría de la localidad de Aguas Verdes permitió la detención de un sujeto y la recuperación de un vehículo que había sido robado minutos antes mediante el uso de un arma de fuego.
El hecho se produjo alrededor de las 13:10 en el kilómetro 332,5 de la ruta 11, donde los efectivos lograron interceptar a un Peugeot 208 gris oscuro, dominio AC756VO, que era objeto de búsqueda tras la denuncia por robo calificado sucedido en Santa Teresita.
Según informaron fuentes policiales, el conductor intentó huir a gran velocidad, lo que desató una extensa persecución por la traza de la ruta. En su intento por escapar, perdió el control del vehículo, se despistó y terminó volcando dentro de un canal, donde el auto quedó parcialmente sumergido.
Pese a la maniobra, los uniformados lograron rescatar al sospechoso —cuya identidad se reserva por tratarse de un procedimiento en curso— y proceder a su inmediata aprehensión.
La Unidad Fiscal N° 1 de Mar del Tuyú, a cargo del Dr. Gustavo Mascioli, tomó intervención y avaló el procedimiento por robo calificado automotor, mientras que la instrucción quedó en manos de la comisaría primera de Santa Teresita.
