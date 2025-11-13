Peligro en ruta 11: interceptan a un automovilista que manejaba ebrio y en contramano

Un episodio de alto riesgo vial se registró este jueves sobre la ruta 11, en el tramo que une San Clemente del Tuyú con Las Toninas, cuando un automovilista fue detectado circulando en contramano y posteriormente se comprobó que manejaba con una alcoholemia muy por encima de lo permitido.

De acuerdo con lo informado desde el departamento de seguridad vial X de La Costa, personal del destacamento de ese distrito logró interceptar en el kilómetro 320 a un Ford Ka (dominio DIL-755) cuyo conductor, de 44 años, mostraba a simple vista signos de estar bajo los efectos del alcohol.

La policía intervino rápidamente para detener al conductor alcoholizado en ruta 11.

Al realizarle el test correspondiente, el resultado arrojó 1,92 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que se enmarca dentro de la alcoholemia positiva punitiva contemplada en la ley 13.927.

La situación se inició tras un aviso al 911 que alertó sobre el vehículo desplazándose en sentido contrario, generando un importante riesgo para otros usuarios de la vía.

El rodado incautado por la policía vial en el partido de La Costa.

Ante la infracción a los artículos 17 y 38 de dicha norma, se procedió al secuestro del vehículo y de la licencia de conducir, labrándose además un acta de infracción. El caso quedó a disposición del Juzgado de Faltas Provincial con asiento en Dolores, con intervención de la Policía de Seguridad Vial La Costa.

El operativo se enmarca en los controles preventivos habituales que se desarrollan sobre la ruta 11, uno de los corredores más transitados de la región costera.