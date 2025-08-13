El video que delató a la “Viuda negra” que durmió con un té a su víctima

A la espera de la declaración que pueda brindar este miércoles en Tribunales, la investigación por un nuevo ataque de una “viuda negra” avanza con distintos videos y elementos probatorios, algunos de ellos alcanzados por la víctima y sus allegados.

Dos de esos videos permiten ver como la imputada, una mujer de 35 años, ingresó junto a un hombre de 47 años por la cochera del edificio del barrio La Perla la tarde del 6 de julio y horas después sale sola llevando un par de valijas con los elementos sustraídos. Algunos de esos objetos son los que puso a la venta por la aplicación Marketplace y que permitieron su aprehensión tras pactar un encuentro.

Ya la prueba que tenía en su poder la fiscal Romina Díaz le permitió imputar el delito de robo y no solamente el de encubrimiento como sucede en varias de las aprehensiones cuando alguien ofrece a la venta un producto robado. En el marco de esa causa es que la mujer fue trasladada al octavo piso de Tribunales para declarar luego de postergar el acto un día porque debió ser atendida en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Tal como se informó, cerca de las tres y media de la tarde del lunes personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría novena aprehendió en Alem y Alvarado a la mujer –de nacionalidad chilena- que tenía en su poder algunos de los elementos de la víctima que ofrecía a través de la aplicación Marketplace.

La mujer permanece detenida.

La policía llegó al lugar tras el aviso que hizo la familia de la víctima que vio esos elementos publicados y confirmó que eran los robados a un hombre de 47 años cuando perdió el conocimiento tras tomar el té que le convidó una mujer a la que había conocido y pactado un encuentro bajo la aplicación Facebook Parejas.

La mañana del 7 de julio el hombre fue hallado por familiares y notaron que estaba bajo los efectos de la droga que una mujer le puso al té que había tomado por la noche. Entre los elementos faltantes estaban una campera marca Columbia y un celular Samsung que la mujer había puesto a la venta.

La víctima permaneció internada varios días porque al momento de desvanecerse cayó sobre una estufa y sufrió varias quemaduras.