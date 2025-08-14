Trabajadores universitarios profundizan las medidas de fuerza: gremios convocan a otro paro de 48 horas para la próxima semana

Trabajadores universitarios profundizan las medidas de fuerza: gremios convocan a otros paros de 48 horas para la próxima semana

El aumento del 7,5% que decretó el Gobierno nacional no alcanza para recomponer los salarios de los trabajadores de la educación superior y por eso los docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) convocaron a un paro de 48 horas para la próxima semana.

En primer lugar, los afiliados de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) definieron continuar con un plan de lucha en defensa de la universidad pública que incluye una doble jornada de protesta que se materializará con un paro de 24 horas el jueves 21 de agosto y una jornada de visibilización el viernes 22.

Por su parte, los nodocentes nucleados en la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU) determinaron llevar a cabo un paro de actividades por 48 horas el próximo martes 19 y miércoles 20 de agosto.

La pérdida de poder adquisitivo ronda el 40%

En tanto, ambos gremios confluirán en una movilización desde la Facultad de Medicina hacia el centro el próximo martes 2 de septiembre que coincide con el tratamiento legislativo que recibirá la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación.

Esta semana el personal de APU realizó una doble jornada de paro el lunes y martes, mientras que los afiliados de Adum decretaron una semana completa de paro de actividades.

Los nodocentes movilizaron esta mañana al Rectorado.

Ayer, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, anunció que otorgará un aumento del 7,5 por ciento para los docentes y no docentes de las universidades nacionales entre septiembre y noviembre después de que tanto en junio como julio no recibieran ningún tipo de aumento.

Además, de forma complementaria se dispuso que el personal no docente percibirá sumas fijas excepcionales de 25 mil pesos por cargo.

Para el personal docente, las dedicaciones exclusivas percibirán una suma fija excepcional también de 25 mil pesos por cargo, quedando asignado de forma proporcional al resto de las dedicaciones y cargos preuniversitarios.