Perdió el control de su camión con acoplado y despistó en ruta 2

El camión tras despistar en ruta 2 cuando se dirigía hacia Mar del Plata

Un incidente vial que afortunadamente no generó consecuencias graves tuvo lugar este jueves en la mañana en ruta 2, protagonizado por un camión con acoplado que despistó y se salió de la cinta asfáltica.

Según detallaron fuentes policiales en contacto con 0223, el hecho ocurrió minutos después de la hora 7 a la altura del kilómetro 357, en cercanías de la localidad marchiquitense de Vivoratá.

Un grúa debió intervenir para poder sacar el camión con acoplado despistado en ruta 2.

El rodado de gran porte, marca Iveco perteneciente a a empresa Transcod S.A. iba con una carga de pollo en cajas y terminó detenido en la zona que divide los carriles de circulación de la autovía.

El conductor del camión, oriundo de la ciudad de Buenos Aires no requirió asistencia médica y tenía toda su documentación en regla.

Pese a que el tránsito era normal en la zona, horas después del incidente la policía debió cortar parcialmente el tránsito para que una grúa pueda retirar al camión.