Lunghi le reclama a Kicillof por un mayor control policial en Tandil

Lunghi en una de las reuniones con los representantes del Ministerio de Seguridad bonaerense.

El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, recibió esta semana al responsable del área de fiscalización y control policial del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Escudero, y se reunió además con los comisarios y responsables de la seguridad local. Ante los diversos funcionarios bonaerenses, el jefe comunal expuso su preocupación por diversas problemáticas que atraviesa la comunidad serrana en encuentros en los que estuvo acompañado por su secretaria de protección ciudadana, Alejandra Marcieri.

Durante el cónclave con Escudero, del que participaron integrantes del foro de seguridad del distrito, el mandatario radical reiteró el pedido de mayor presencia y control policial en todo el distrito. Las autoridades escucharon además de primera mano las inquietudes y planteos de los vecinos.

“Sabemos que la seguridad no depende directamente del municipio, pero es una problemática que afecta a los tandilenses y que debemos abordar en conjunto. Por eso seguimos reclamando y gestionando ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia para que Tandil tenga la cobertura policial que necesita”, aseguró el intendente tras las diversas audiencias.

Lunghi recibió al foro de seguridad de Tandil y a los comisarios locales.

Control de la seguridad en espacios públicos de Tandil

En la reunión con los comisarios y responsables de la seguridad local, Lunghi solicitó intensificar las acciones de patrullaje y el trabajo preventivo en la vía pública.

El jefe comunal radical hizo especial hincapié en la necesidad de reforzar el control de la seguridad en espacios públicos, particularmente frente a la conducción temeraria de motos por grupos que desafían la autoridad y ponen en riesgo la tranquilidad de los vecinos.

Del encuentro participaron el comisario general Carlos Jorge Giménez, superintendente de seguridad de la región interior centro; el comisario inspector Roberto Carlos Landoni, jefe de la estación de policía departamental de seguridad Tandil; el comisario Nicolás Luciano Kopp, jefe de la comisaría tercera; y la comisario Pamela Inés Molina, jefa del comando de patrullas.

También estuvieron presentes la subcomisario María Laura Atela, segunda jefa de la comisaría primera; el subcomisario Mauricio Alfredo Genco, jefe de la comisaría segunda; el oficial principal Martín Alejandro Bianculli, segundo jefe de la comisaría cuarta; y el subcomisario Javier Alejandro Martínez, jefe de la unidad de policía de prevención local de Tandil.