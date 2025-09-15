Un tren que venía a Mar del Plata sufrió una falla y los pasajeros denuncian que están varados

El tren se detuvo a la altura de Lezama hace más de una hora. Foto: archivo 0223.

Un tren proveniente de la Ciudad de Buenos Aires con destino a Mar del Plata sufrió una falla técnica que dejó a toda la formación detenida hace más de una hora.

Según denunciaron los pasajeros a 0223, la unidad salió de la cabecera a 7.30 con destino a la costa y venía circulando sin problemas, hasta que cerca de las 10.50 detuvo su marcha por completo.

La formación quedó detenida a la altura de Lezama. Foto: archivo 0223.

"Fue a poco de llegar a Lezama", confió Ludmila, una lectora que detalló que recién habían pasado Monasterio y que se encuentran detenidos entre las lagunas La Combe y Del Hinojal.

"Nos explicaron que se rompió la locomotora, la máquina, y que hay que esperar a que venga una de repuesto para auxiliarnos", indicó luego de que preguntaran a las autoridades sobre la situación.

Sin embargo, poco se sabe sobre las demoras o el tiempo que pueda llegar a pasar hasta que arribe dicha unidad. "Como puede venir de Maipú o de Mar del Plata, no hay detalles. Estamos varados desde hace más de una hora y hasta no se sabe cuándo", denunció la mujer.

Además, señaló que en el tren hay adultos mayores y bebés: "Yo voy con una nena de 6 años y acá hay una señora con una beba de pocos meses a la que le queda una sola mamadera. No se qué vamos a hacer".

Explicación oficial

Fuentes de la Estación Ferroautomotora confirmaron a 0223 que el tren demorado debía arribar a las ciudad a las 13.30 y que se encuentra detenida debido a "una rotura en la máquina principal".

"En estos momentos se aguarda la llegada de otra máquina para reemplazar a la que está fuera de servicio, que está en camino desde la estación de Maipú para poder ser enganchada al convoy y continuar su viaje", adelantaron.

Se calcula que podría arribar entre las 15.30 y las 16.30, debido a las demoras generadas por el desperfecto mecánico.