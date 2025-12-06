Escucharon tiros en la cuadra, lo denunciaron y la Policía encontró un arsenal

Un hombre de 36 años fue detenido en las últimas horas durante un allanamiento en una vivienda de Galicia al 1500, donde la policía secuestró varias armas de fuego, municiones y elementos de recarga, gracias a una denuncia vecinal.

El caso se inició el 22 de noviembre, cuando una mujer de 40 años denunció que la noche anterior, cerca de las 22.30, sus hijos —de 19 y 17 años— estaban en la vereda junto a dos amigos cuando escucharon al imputado realizar cuatro detonaciones. Si bien no pudieron precisar hacia dónde disparó, el episodio motivó la intervención inmediata del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría tercera.

Tras casi dos semanas de trabajo, la policía logró reunir pruebas que ubicaban al hombre como autor del hecho, lo que permitió solicitar la orden judicial de registro.

Secuestro del arsenal

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron una pistola Bersa TPR 9 mm con un cartucho en la recámara, una pistola Ballester Molina, una pistola Lorcin calibre 25, una carabina Rubi Extra calibre 22 sin cargador, dos cajas con un total de 278 municiones 9 mm, 207 puntas ojivales marca Grains, 1.500 puntas de plomo para recarga, 401 vainas servidas calibre 9 mm, dos cargadores vacíos de calibres .45 y 9 mm y varias credenciales vinculadas a tenencia y consumo de municiones, todas vencidas.

El hombre fue aprehendido y trasladado a la Unidad Penal 44. Desde la fiscalía ordenaron su notificación por abuso de armas, tenencia de arma de guerra y tenencia de arma de uso civil, además de remitir todo el material incautado a Policía Científica.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías N°1, a cargo del Dr. Daniel De Marco, en el marco de una causa por abuso de armas.

El procedimiento fue coordinado por la UFI N°6, que dirige la fiscal Romina Díaz, y ejecutado por personal de la comisaría tercera y el Grupo GAD, tras una serie de tareas investigativas que incluyeron relevamientos vecinales, declaraciones testimoniales y análisis de cámaras de seguridad.