¿Hasta cuándo sigue el frío?: el tiempo para este viernes en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional anunció los datos del tiempo para las próximas horas en la ciudad y la zona.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Este viernes continuará el frío en Mar del Plata, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada comenzará con neblina durante la madrugada, una temperatura mínima de 1 grado y vientos del noreste entre 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan precipitaciones y la humedad será alta por las condiciones de visibilidad reducida.
En la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y el termómetro marcará cerca de 6 grados. El viento continuará del noreste con la misma intensidad y se mantendrá la ausencia de lluvias, en un inicio de día fresco pero más despejado.
Hacia la tarde, el panorama seguirá con nubosidad parcial y la temperatura ascenderá hasta los 10 grados. El viento ganará fuerza, con ráfagas de entre 13 y 22 kilómetros por hora del noreste, aunque sin probabilidades de precipitaciones.
Durante la noche, se prevé cielo parcialmente nublado y una temperatura que descenderá a 7 grados. El viento disminuirá nuevamente a entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el noreste, cerrando una jornada estable y fresca en la ciudad.
