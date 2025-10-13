Absolvieron al pastor acusado por trata laboral que estuvo detenido más de tres años

Más de tres años y dos meses después de su detención, la Justicia Federal absolvió al pastor Roberto Tagliabue por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, privación ilegal de la libertad y ejercicio ilegal de la medicina.

La resolución del magistrado fue en línea con el pedido de la defensa a cargo del abogado penalista Mauricio Varela que desde un primer momento sostuvo que nunca hubieron personas privadas de su libertad y que todos entraban y salían voluntariamente del lugar.

Abogado defensor Mauricio Varela.

En la misma resolución, el magistrado condenó a Tagliabue por el delito de maltrato animal a la pena de seis meses de ejecución condicional y rechazó el decomiso de inmuebles solicitado por la fiscalía y el pago de una indemnización millonaria a los denunciantes.

Desde el inicio de la investigación el pastor sostuvo que nadie estaba obligado a dar el diezmo y que el dinero no estaba en el lugar donde llevaban adelante las tareas porque era un riesgo que lo manejaran por su problemática de adicciones.

Juez federal roberto Falcone.

Tal como se informó oportunamente, en el tramo final del extenso juicio se hizo una inspección en dos inmuebles del barrio Pueyrredon donde supuestamente sucedieron los hechos. Uno de los objetivos por parte de la Justicia fueron la Iglesia El Shaddai, propiedad de la Asociación de Asambleas de Dios, donde además funcionaba un comedor en el que se alimentaban unas 170 personas, y el Programa Cristiano de Rehabilitación de Adicciones (PCRA), donde personal policial irrumpió ya que se encuentra tomado hacía un año.

Durante los alegatos la fiscal Laura Mazaferri solicitó en el mismo Tribunal que se condene al pastor evangélico a catorce años de prisión, una remuneración para las víctimas de 136 millones de pesos y la inhabilitación perpetua para tener un centro de rehabilitación.