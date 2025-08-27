El calesitero del Campo de los Deportes pide una vuelta más: "Estoy esperando un milagro"

El calesitero Jorge Faienza espera un milagro para que no retiren su emprendimiento del predio. Foto: 0223.

El calendario marcaba el año 1994 y Jorge Faienza comenzaba una nueva aventura sin saber el tiempo que le llevaría: con mucha alegría e ilusión, había decidido comprar una calesita, que tardaría más de diez años en abrir.

"La instalamos en el 2004 pero recién en 2005 la pudimos inaugurar, el Día de Reyes. Desde allí, hubo momentos muy hermosos. Hemos hecho concursos de barriletes, talleres, teníamos un espacio cultural llamado Cuenta Conmigo y hacíamos jornadas de lectura de cuentos. Fue una experiencia muy linda realmente", contó emocionado su dueño a 0223.

Abrió en 2005 y realizó cientos de jornadas solidarias y educativas. Foto: 0223.

A pesar de narrarlo al lado de los caballitos de metal, su relato es en pasado ya que hace algunas semanas comenzó la despedida. En el medio de los trámites por la concesión del Parque de los Deportes, el Municipio intimó a Jorge a retirar el puesto.

"Estamos a la espera de una novedad con respecto a una ordenanza que presentamos para que la calesita se pueda quedar. Presentamos los papeles, iniciamos un expediente y buscamos darle un marco normativo para que pueda seguir funcionando, aunque sea en otro lugar cercano", pidió el responsable del predio.

La calesita funciona en Juan B Justo y Lisandro de la Torre, en el Campo de los Deportes. Foto: 0223.

Mientras tanto, el calesitero va desarmando de a poco la estructura: las camas elásticas, el cerco perimetral y los bancos donde miles de chicos esperaron las ansiadas vueltas.

"Tuvimos muchos contratiempos familiares y hasta pasamos la pandemia. Ayer pasó una señora a la que le vi cara conocida y me contó que traía a sus hijos mellizos cuando eran bebés; hoy los chicos tienen como 18 años y es toda una vida la que pasamos acá", recordó Jorge.

El calesitero Jorge Faienza espera un milagro para que no retiren su emprendimiento del predio. Foto: 0223.

El hombre dice estar "esperando un milagro". Además de los pedidos al intendente Guillermo Montenegro, escribió un mail a la empresa adjudicataria de la licitación del Parque de los Deportes: "Les pedí hablar con un jefe para explicarle la situación, a ver si en algún lugar del parque se puede colocar la calesita".

"Estoy esperando sacar la sortija", dijo entre risas, mientras dialoga con los vecinos que le proponen hacer un abrazo solidario. "No sé si es para que se quede o para despedirla, pero yo quiero una vuelta más", confió.