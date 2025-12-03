Persecución y operativo cerrojo: secuestran dos autos robados y la moto en la que quisieron escapar

El robo de un auto para cometer otro robo. La dinámica delictiva que se viene reiterando tuvo un nuevo capítulo en las últimas horas y quedó al descubierto tras una persecución y operativo cerrojo en el que personal policial logró el secuestro de dos autos, de una moto que usaron como apoyo para escapar y la aprehensión de dos de los cuatro delincuentes.

Auto robado en el barrio San Martín.

Apenas pasada la medianoche un llamado al 911 denunció que una mujer de 59 años que fue a buscar a una compañera de trabajo en inmediaciones de las calles Rafael de Riego y Lebensohn en el barrio San Martín fue sorprendida por dos delincuentes armados que bajaron de un Peugeot 208 de color blanco y le robaron el Nissan March de su propiedad.

La moto fue secuestrada.

Personal del Comando de Patrullas avistó en calle San Salvador y De Los Inmigrantes a los dos vehículos y comenzó una persecución a la que se sumaron móviles de comisarías y de Prefectura Naval Argentina. En Castex y Guanahani avistaron al Peugeot 208 que fue interceptado en Azopardo al 6100: los cuatro ocupantes bajaron, dos ingresaron al asentamiento y los otros escaparon a bordo de una moto Keller 110.

Mientras que la moto con dos ocupantes fue interceptada en 12 de Octubre y Talcahuano, el auto Nissan March fue hallado sin ocupantes en Brumana y Hernandarias. A partir de las actuaciones realizadas se confirmó que el Peugeot 208 había sido robado a mano armada el martes a la tarde en inmediaciones de Marconi y Río Negro, en el límite de los barrios Villa Primera y Parque Luro.

Tienen 22 y 26 años.

Los dos sujetos de 22 y 26 años fueron aprehendidos y las actuaciones quedaron a cargo del fiscal de Flagrancia Eduardo Layús y de la fiscal Lorena Hirigoyen de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor.