Le pegaron hasta a la preceptora: violenta pelea en una escuela

La violencia escolar se hizo presente una vez más. En este caso, en un colegio de Córdoba. En esta oportunidad, una pelea sacudió a la escuela Garzón Agulla de barrio General Paz. En el combate resultó golpeada una preceptora que intentaba separara a los estudiantes.

La secuencia quedó registrada por una filmación que se difundió por las redes sociales. En las imágenes se ve a los dos adolescentes desafiándose en un pasillo del establecimiento educativo, sin que otros alumnos intentaran evitar el combate.

Cuando iniciaron las agresiones, la preceptora que intentó separar a los chicos se cayó y se golpeó contra el piso. Mientras tanto, los estudiantes siguieron peleando mientras los presentes arengaban por el intercambio de puños.

Las imágenes generaron indignación y preocupación ya que se trata de una realidad que afecta a muchos colegios de diferentes partes del país.