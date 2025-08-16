Cinco personas encapuchadas la amenazaron con un arma y le robaron la moto

Lo que comenzó con una denuncia por el robo a mano armada de una moto a una mujer hace una semana en el barrio Parque Peña terminó con un allanamiento en el bosque de Peralta Ramos donde secuestraron partes de otros rodados, una patente, tres celulares e identificaron a una persona que quedó en libertad mientras avanza la investigación.

Todo inició el domingo 10 de agosto cuando una mujer de 25 años circulaba a bordo de su moto Motomel B110 y en la zona de Houssay y ruta 11 fue interceptada por cinco sujetos encapuchados que andaban a pie. Uno de ellos, le exhibió un arma de fuego y le sustrajeron el rodado antes de darse a la fuga.

A partir de los datos que dio la víctima sobre el supuesto lugar en el que estaría la moto, personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaria Decimoquinta junto con el Grupo de Apoyo Departamental, recabaron información que fue girada a la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor (ODEPA).

La fiscal Lorena Hirigoyen solicitó una orden de allanamiento y tras el aval de la Justicia de Garantías se allanó un inmueble en el bosque de Peralta Ramos donde identificaron a una mujer de 35 años y secuestraron tres celulares, plásticos de Carenado de una moto Benelli TRK502, cachas de motovehiculos y una patente que registra un pedido de secuestro activo.

La mujer quedó en libertad mientras sigue la investigación para identificar a los autores y hallar la moto sustraída.