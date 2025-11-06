Impactante video: un colectivo atropelló de frente a un jubilado que, con bastón, cruzaba una avenida

Un dramático accidente ocurrió durante el mediodía del último miércoles en avenida Rafael Núñez al 4700, en la zona norte de la ciudad de Córdoba, cuando un hombre de 84 años fue atropellado por un colectivo urbano mientras cruzaba la calle con su bastón. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento.

En las imágenes aportadas por la Policía, se observa al anciano mientras intenta llegar al cantero central cuando una unidad de la línea 17 de la empresa Coniferal lo embiste de frente sin poder frenar a tiempo.

El colectivo, conducido por un hombre de 55 años, transportaba unos 60 pasajeros, ninguno de los cuales resultó herido. De inmediato, un servicio de emergencias acudió al lugar y trasladó al peatón al Hospital Italiano, donde fue diagnosticado con traumatismos en una pierna y en el cráneo.

Luego, el hombre fue derivado a la Clínica Chutro, donde permanece internado en sala común, estable y con una suturas leves en la cabeza y la pierna izquierda, según confirmaron fuentes médicas.

Las autoridades policiales analizan las circunstancias del hecho para determinar si el colectivo cruzó con luz verde o si hubo una maniobra indebida.