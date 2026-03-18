Estudiante universitario, vendedor y militante: quién era Jorge Monjeau López, el marplatense desaparecido identificado en La Perla

Alejandro Jorge Monjeau López es el nombre del marplatense detenido desaparecido cuyo cuerpo fue hallado en una fosa común en el ex Centro Clandestino de detención "La Perla" e identificado por personal de Equipo Argentino de Antropología Forense el pasado 10 de marzo. En conferencia de prensa, este miércoles se confirmó su identidad.

Alejandro había nacido el 23 de octubre de 1955 en Mar del Plata. Había conpletado sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Mariano Moreno y, tras terminar el último año había continuado su formación académica en La Plata y Córdoba.

"Fue militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Montoneros. Trabajaba vendiendo artículos de plata a domicilio. Se casó y tuvo un hijo", detallaron desde el centro Faro de la Memoria.

"Ale, Toni, El nene o Bebe" eran algunos de los apodos con los que se conocía a Monjeau López que fue secuestrado el 14 de marzo de 1977 mientras caminaba en una de las calles del barrio Alberdi en Córdoba y había sido visto por última vez en Centro Clandestino de Detención La Perla.

Según indicaron en conferencia de prensa este miércoles, Alejandro había viajado a La Plata a estudiar abogacía en la Universidad Nacional y luego continuó con su trayectoria académica en "la docta". Durante sus estudios en la capital bonaerense comenzó a militar en la Juventud Peronista Universitaria y en Montoneros.

De acuerdo al relato de sus familiares fue secuestrado por una patota del Ejército. Los responsables de su secuestro y desaparición fueron juzgados el 25 de agosto de 2016 en la sentencia de la Megacausa "La Perla-La Ribera-D2".

"Encontraron los restos de un compañero de Mar del Plata", había adelantado Carlos Cervera en diálogo con Extra (102.1), Las tareas de campo que permitieron dar con los restos de Monjeau López y otras once víctimas del terrorismo de Estado fueron llevadas adelante en cooperación, en el marco de un convenio entre el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y el Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Los restos óseos encontrados durante las excavaciones fueron analizados para determinar su antigüedad y poder establecer así si pertenecen a personas detenidas y desaparecidas durante la última dictadura cívico militar que hayan pasado por “La Perla”. Este CCD funcionó entre 1976 y 1978 en terrenos pertenecientes al Tercer Cuerpo de Ejército, y se estima que por allí pasaron entre 2.000 y 2.500 personas, gran parte de ellas aún desaparecidas.

Hasta el momento, se habían identificado Eduardo Jorge Valverde Suárez, Oscar Reyes, Ramiro Bustillo, una de las mellizas Carranza (Adriana o Cecilia), Raúl Oscar Ceballos Canton y Mario Alberto Nívoli.