El festival de moda circular y diseño independiente más buscado llega a Mar del Plata: cómo será "Look4all"

Uno de los festivales de moda circular más elegidos desembarca en Mar del Plata.

Llega a Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830) "Look4all", un festival que reúne a más de 40 diseñadores, emprendedores y marcas independientes que apuestan por la sustentabilidad, el consumo responsable y la creatividad sin límites.

De 18 a 22, el público podrá recorrer una feria con stands que ofrecerán indumentaria, accesorios, piezas únicas y objetos intervenidos, así como participar de charlas, talleres y actividades participativas.

La cita será el próximo sábado 23, en un espacio para encontrarse, intercambiar ideas y descubrir nuevas formas de consumir moda, con énfasis en la producción local y el respeto por el medio ambiente.

Propuestas y cronograma

18:00 – Apertura del festival

Bienvenida y recorrida libre por stands.

18:00 a 21:00 – Talleres y espacios de intervención en simultáneo

Introducción a la estampación con Shibori

Técnica de impresión textil con DTF

Maniquíes con prendas a intervenir y lookear

Espacio de dibujo y diseño

18:15 –Sin Propósito no hay marca

Cómo integrar sostenibilidad e impacto en la comunicación (sin hacer acciones sueltas).

18:40 – Hackeá tu armario

Una invitación a vestir con intención, reconectando con tu identidad y el cuidado del planeta

19:10 – Banda en vivo Marlaugg

19:45 – Pasarela participativa

Desfile libre con 10 personas inscriptas

20:05 – Banda en vivo Gato Negro

20:50 – Banda en vivo Aurelio y los Casi Estatuas

21:40 – Desfile de cierre con diseñadores

Duración estimada: 40–45 min

22:20 –Cierre a pleno con Fiesta PLop