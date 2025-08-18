El festival de moda circular y diseño independiente más buscado llega a Mar del Plata: cómo será "Look4all"
La jornada reunirá diseño, moda consciente, música en vivo y experiencias creativas para todo público, en Ciudad Cultural BrewHouse Puerto.
Llega a Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830) "Look4all", un festival que reúne a más de 40 diseñadores, emprendedores y marcas independientes que apuestan por la sustentabilidad, el consumo responsable y la creatividad sin límites.
De 18 a 22, el público podrá recorrer una feria con stands que ofrecerán indumentaria, accesorios, piezas únicas y objetos intervenidos, así como participar de charlas, talleres y actividades participativas.
La cita será el próximo sábado 23, en un espacio para encontrarse, intercambiar ideas y descubrir nuevas formas de consumir moda, con énfasis en la producción local y el respeto por el medio ambiente.
Propuestas y cronograma
18:00 – Apertura del festival
Bienvenida y recorrida libre por stands.
18:00 a 21:00 – Talleres y espacios de intervención en simultáneo
Introducción a la estampación con Shibori
Técnica de impresión textil con DTF
Maniquíes con prendas a intervenir y lookear
Espacio de dibujo y diseño
18:15 –Sin Propósito no hay marca
Cómo integrar sostenibilidad e impacto en la comunicación (sin hacer acciones sueltas).
18:40 – Hackeá tu armario
Una invitación a vestir con intención, reconectando con tu identidad y el cuidado del planeta
19:10 – Banda en vivo Marlaugg
19:45 – Pasarela participativa
Desfile libre con 10 personas inscriptas
20:05 – Banda en vivo Gato Negro
20:50 – Banda en vivo Aurelio y los Casi Estatuas
21:40 – Desfile de cierre con diseñadores
Duración estimada: 40–45 min
22:20 –Cierre a pleno con Fiesta PLop
