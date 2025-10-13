Por localidades agotadas, Seba Mendoza lanza una segunda fecha en Mar del Plata y se presentará en BrewHouse.

En el marco de una nueva gira por todo el país, el cantautor más reconocido de la movida tropical, Sebastián Mendoza, regresa a Mar del Plata para un show único en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830).

La fecha será el próximo sábado 15 de noviembre en una nueva edición de La Fiesta Pagana, momento en el que se agregará esta nueva fecha por entradas agotadas en la primera.

Mendoza comenzó su carrera musical a los 18 años, y luego de recorrer varios escenarios se unió al grupo “Malagata”, uno de los más reconocidos de la movida Tropical.

Luego de la separación de Malagata, se lanza como solista “Sebastián Mendoza” . Este joven con mucho talento y humildad, trabajó sin parar para obtener el masivo reconocimiento en toda la Argentina y países limítrofes.

Luego de 20 años de trayectoria ha marcado un estilo propio, cuenta con 10 álbumes de su autoría, ha recorrido todo el país y colmado la capacidad de los teatros más reconocidos, entre ellos el estadio Luna Park, Gran Rex, Opera, Colonial, entre otros.

También cuenta con más de 415 K seguidores en su página de Facebook, 200 K en Instagram y 100 K en YouTube, todo absolutamente orgánico todas estas plataformas en continuo crecimiento. Este artista con una gran voz, excelentes composiciones y un carisma inigualable, se convirtió en uno de los grandes cantautores de Argentina.

Como siempre, habrá una barra de coctelerías, 40 canillas de cervezas artesanales, foodtrucks y anti galería de arte.

Las entradas anticipadas están a la venta en articket.com.ar y en puntos de venta físicos: BrewHouse Olavarría (Avellaneda 1414), La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420), Cónex Tienda Urbana (San Martín 3263).