La T y la M vuelven a Mar del Plata y traen sus hits al Oktoberfest de BrewHouse

Comienza octubre y se acerca una de las fechas más esperadas por los amantes de la cerveza y la buena música: el Oktoberfest tendrá esta vez una celebración muy especial en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830).

La T y la M, el dúo de cumbia argentino más convocante, regresa a la ciudad para una noche única. El grupo integrado por Tobías Medrano y Matías Rapen alcanzó la fama con su gran éxito "Pa la Selección", que se transformó en un himno de la Copa Mundial obtenida por Argentina.

Luego de recorrer una gran cantidad de escenarios por todo el país, despegaron con colaboraciones junto a grandes como Ke Personajes, Nahuel The Coach, Duki, Ecko, Luck Ra, Rusherking, Bizarrap y Lauty Gram.

En el marco de una nueva gira, retornan a Mar del Plata para la celebración del Oktoberfest con la musicalización de Dj Escuti y Dj QKarda el jueves 9 de octubre desde las 21.

Además de música, habrá barra de coctelerías, 40 canillas de cervezas artesanales, foodtrucks y anti galería de arte.

Las entradas están a la venta en articket.com.ar, en Cultutickets (la nueva ticketera oficial de la sala de conciertos de BrewHouse) y en puntos de venta físicos: BrewHouse Olavarría (Avellaneda 1414), La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420), Cónex Tienda Urbana (San Martín 3263).