Militantes del Clímax estrena su disco en Mar del Plata con un show en BrewHouse

La banda argentina Militantes del Clímax, que fusiona música una instrumental, hip hop / rap, y puestas en escena teatrales, regresa a Mar del Plata para una noche vibrante en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830).

Después de casi seis años sin publicar un álbum de larga duración, los músicos regresan con "Nueva Sangre", disco que fue presentado en el Teatro de Flores con entradas agotadas y que ahora desembarca en la ciudad.

El disco reaviva la esencia de la banda argentina con un sonido renovado y vibrante. El fulgor del funk se apodera de cada track, mientras que las líricas, siempre comprometidas socialmente, continúan ancladas en las raíces del hip hop.

Con una propuesta de fusión de sonidos frescos y una instrumentación rica en percusión, acompañada por sus características líneas de viento, Militantes se ha convertido en la big band más representativa del groove en Argentina.

Con más de 15 años de trayectoria, han dejado su huella como pioneros del hip hop y rap con banda en Argentina y retornan con un trabajo que no sólo marca un hito en su carrera sino que también presenta una evolución en su estilo sin perder su identidad.

El show del sábado 11 de octubre en BrewHouse (desde las 20) promete música de alta calidad, líricas inteligentes que narran historias cotidianas y una puesta en escena explosiva.

Las entradas están a la venta en articket.com.ar, en Cultutickets (la nueva ticketera oficial de la sala de conciertos de BrewHouse) y en puntos de venta físicos: BrewHouse Olavarría (Avellaneda 1414), La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420), Cónex Tienda Urbana (San Martín 3263).

Además, durante toda la noche habrá barra de coctelerías, 40 canillas de cervezas artesanales, foodtrucks y anti galería de arte.