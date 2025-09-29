Una de las bandas más influyentes de la historia llega a Mar del Plata en 2026

Las entradas ya están a la venta.

El próximo 12 de abril, Mar del Plata recibirá a una de las bandas más influyentes de la historia del post-punk mundial: Public Image Ltd (PiL), el grupo liderado por John Lydon, ex Sex Pistols.

El show será en Brewhouse Puerto desde las 22, con Buenos Vampiros y Tomates en Verano como artistas invitados.

Las entradas ya están a la venta de forma anticipada en Cultutickets.com.

La presentación forma parte de la gira internacional “This is Not the Last Tour”, que traerá nuevamente al escenario a una formación histórica con el agregado del baterista Mark Roberts.

Mar del Plata será una de las paradas de un recorrido que incluye fechas en Montevideo, San Pablo, Rosario, Buenos Aires, Santiago de Chile, San José y México.

Con una discografía que se extiende desde First Issue (1978) hasta su más reciente trabajo End of World (2023), PiL marcó generaciones con un estilo único en el que conviven el rock, el dub, el folk, el dance y el pop.

Su influencia quedó plasmada en los 5 discos y 5 singles que alcanzaron el Top 20 del Reino Unido, además de una trayectoria que nunca dejó de reinventarse.

La visita será un verdadero acontecimiento cultural en la ciudad, ya que se trata de la primera vez que PiL incluye a Mar del Plata en un tour de estas características.