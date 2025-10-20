Insólito: le pegaron entre cinco porque pensaron que robó en el súper y les dio una increíble respuesta

Otro episodio de violencia se registró en el cierre del fin de semana. Ni el Día de la Madre apaciguó las controversias en un supermercado, aunque esta vez la discusión no fue por los precios ni las ofertas.

En el local de Peralta Ramos y Antártida Argentina, un joven fue acusado de robar entre las góndolas y escapar con los productos. En efecto, se fue con unos paquetes. Entonces, cinco repositores lo interceptaron y le dieron una golpiza.

La policía llegó al lugar, siendo las 20:30 del domingo, y se encontró con una inesperada resolución. El chico mostró el ticket y demostró que había pagado cada uno de los artículos por los cuales le reclamaban el supuesto hurto.

"Se había llevado un paquete de velas, pero tenía ticket y hasta plata de sobra. No pararon de pegarle hasta que llegó la policía", dijo una vecina del barrio, en el contexto de un caso que mostró la impaciencia e intolerancia social, esta vez manifestada físicamente contra un inocente.