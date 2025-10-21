Video: llegaba a su casa, motochorros le apuntaron con un arma y le robaron hasta el casco

Un hombre fue asaltado por dos motochorros que lo encañonaron cuando se disponía a ingresar a su vivienda del barrio porteño de Villa Devoto y le robaron la moto, el celular, la campera y otros objetos personales.

El hecho ocurrió cerca de las 20 horas en la intersección de las calles Segurola y Tinogasta y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

La víctima subía a la vereda para abrir el portón de su garaje cunado fue sorprendida por dos delincuentes que se desplazaban en una moto y lo amenazaron con un arma de fuego.

Bajo intimidaciones, el hombre fue obligado a descender del rodado, tras lo cual los asaltantes le sustrajeron la moto, la mochila, el casco, el teléfono celular y una campera.

Uno de los ladrones escapó a bordo de la moto robada por la vereda, mientras que su cómplice huyó en el otro vehículo en el que se habían trasladado al lugar.

Los investigadores del hecho ordenaron el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los autores y detenerlos.