Aldosivi vs Boca Juniors: fecha y horario del partido entre el "Tiburón" y el "Xeneize"

El equipo de Mariano Charlier ya conoce la fecha en la que recibirá al equipo de Miguel Russo en el José María Minella.

Aldosivi atraviesa un presente complicado, el equipo de Mariano Charlier aún no logró ganar en esta segunda parte del año y se ubica en zona de descenso por lo que necesita sumar de a tres con urgencia y en las últimas horas se confirmó cuando será el día y el horario en el que recibirá a Boca Juniors en el José María Minella.

La AFA dio a conocer los días y horarios de la fecha 7 del Torneo Clausura. El "Tiburón" recibirá al conjunto azul y oro el próximo domingo 31 de agosto a las 14:30 horas.

Uno de los temas a tratar en los próximos días será si el Minella podrá recibir a hinchas visitantes, teniendo en cuenta la suspensión de la tribuna popular del elenco del puerto por los hechos ocurridos ante Newells.

Obviamente sería una fiesta total para la ciudad que Aldosivi pueda recibir hinchas visitantes ya que el Minella estaría lleno, por esta razón la dirigencia del "Tiburón" elevó un pedido formal a AFA y APreViDe para contar con público visitante para la fecha siete. Al tener su popular suspendida por dos partidos más, se daría un escenario de popular visitante ante platea local.

El historial entre Aldosivi y Boca Juniors es ampliamente favorable para el conjunto xeneize, ya que cada vez que se midieron en la Primera División, Boca logró imponer su jerarquía en la mayoría de los encuentros 8 de 11. El equipo marplatense logró sumar de a tres en solo una oportunidad: 3-0 en 2015 en La Bombonera.

En Mar del Plata, los choques han tenido un condimento especial, no solo por la localía de Aldosivi, sino porque la ciudad tiene una larga tradición como sede de partidos veraniegos en los históricos torneos de verano. En el José María Minella, Boca ha logrado imponerse en tres ocasiones, dejando en claro la diferencia de planteles y jerarquía, aunque también se dieron partidos ajustados en los que el Tiburón complicó al Xeneize como el empate 1-1 en 2019.