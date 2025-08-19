"Fue un desliz": Gimena Accardi reconoció que le fue infiel a Nico Vázquez

Después de haber confirmado su separación tras casi dos décadas de relación con Nicolás Vázquez, y negar cualquier rumor vinculado a una infidelidad, Gimena Accardi reconoció en Olga que tuvo un affaire con otro hombre mientras estaba en pareja con el actor. De hecho, admitió que aquella situación fue la que detonó la ruptura, pero que hasta el momento no se había atrevido a contarlo.

“Estoy sin dormir. Estoy angustiada. Estoy mal… Si bien siento que no le debo explicaciones a nadie sobre algo que es privado, que le corresponde a una pareja y que fue hablado en la intimidad, se resolvió de esa forma”, sentenció la intérprete, quien remarcó que tiene "los mejores recuerdos" del protagonista de Rocky y advirtió: "Somos familia y lo vamos a seguir siendo".

Al mismo tiempo, la joven explicó que se siguen viendo con su ex y que, de vez en cuando, se encuentran para comer juntos. Sin embargo, fue tajante a la hora de destacar que cometió "un desliz" del que se arrepiente: "Yo cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer, porque una parte de lo que se dijo es bastante cierta".

Aún así, la ex "Casi Ángeles" descartó que Andrés Gil, su compañero de teatro, haya sido el tercero en discordia en el vínculo: "Le di explicaciones a mi marido, que era a quien se las tenía que dar. Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo 'esto no te define'". Por otra parte, Accardi señaló que el romance venía "mal" desde hacía un año: "Con la persona con la que se me vincula, es mentira, Tiene familia y es necesario que frene". De todas formas, brindó algunos detalles del sujeto misterioso: "Fue con una persona random y no es del medio, no la busquen en Instagram porque no la sigo".