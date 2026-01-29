"Ojalá no lo vea hasta que me muera”: la confesión del hombre que fue atropellado por su hijo

El agresor practica kick boxing y no era la primera vez que lo golpeaba.

Domingo Antonio Ninni, de 70 años, fue atropellado por su hijo Esteban, de 38, después de una discusión en San Justo. La víctima estaba en el taller mecánico donde trabaja cuando llegó el agresor, quien a partir de un violento intercambio se subió al auto y lo embistió a él y a otras dos personas.

Por su lado, la víctima dio detalles de lo ocurrido en diálogo con Todo Noticias (TN), donde aseguró que los conflictos con su hijo empezaron cuando era un adolescente y expresó con firmeza: “Ojalá no lo vea hasta que me muera porque realmente tengo mucho miedo”.

Además, el hombre contó que no es la primera vez su hijo es agresivo, al recordar que cuando tenía 16 años lo golpeó repetidas veces en las costillas. "Casi me mata”, señaló sobre aquel ataque, al mismo tiempo que aseguró que con frecuencia lo insulta y le dice "de todo, cosas inimaginables".

En tanto al último conflicto, Antonio precisó que inició por una propiedad en disputa: “Quería irse a vivir a la casa de mi suegra. La primera vez le dijimos ‘dale, venite’, después se arregló con la mujer y se fue. Cuando se peleó de vuelta, quiso volver y mi señora dijo ´no, ahora no, no se la doy´”.

“Siempre fue agresivo este chico”, comentó y se refirió a otra situación ocurrida tiempo atrás: “Cuando tendría 15 o 16 años mató a un perro con un vidrio. Lo llevamos a la veterinaria, pero se murió”.

En este sentido, la víctima sostuvo que han intentado ir en busca de ayuda profesional, aunque nunca dio resultados y hoy Esteban se encuentra detenido, luego de la denuncia realizada por una vecina que atestiguo el hecho.

“Siempre tuve miedo. Hacía 15 días que no podía dormir porque presentía que algo iba a pasar y ahora que está guardado estoy tranquilo”, sentenció el hombre.