No pudieron robar una moto e intentaron escapar en bicicleta

Un adolescente de 17 años que junto a otras tres personas que se dieron a la fuga intentó robar una moto en Colón y Salta fue aprehendido por personal policial a siete cuadras del lugar.

Fue personal del Comando de Patrullas el que tras un llamado al 911 que alertó sobre el robo de una moto estacionada frente al Centro de Salud N°1 se acercó a la zona y vio que los sujetos abandonaron el rodado en La Rioja y Rawson.

"Tres de los sujetos lograron escapar y el cuarto fue interceptado a bordo de una bicicleta en Alberti y La Rioja", señalaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor y al descubrir que el imputado era menor se le dio intervención a la fiscalía en turno del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

El fiscal Walter Martinez Soto le imputó el delito de robo en grado de tentativa agravado por su comisión en poblado y en banda y el traslado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.