Descubrió a un adolescente a bordo de la moto que le robaron hace diez días

Un llamado al 911 permitió recuperar el miércoles por la tarde en Los Acantilados una moto robada hace diez días: el conductor tenía 17 años y fue avistado por el dueño del rodado que hizo el aviso pertinente.

Efectivos de la comisaría decimotercera llegaron a la ruta 11 y calle 493 donde el sujeto de 40 años vio al menor a bordo de su moto Honda Tornado. Al cursar los datos del rodado confirmaron que registraba el pedido de secuestro activo desde el 21 de diciembre por el delito de robo de motovehículo.

Intervino personal de la comisaría decimotercera.

Al confirmar que el conductor era menor se elevaron las actuaciones por el delito de encubrimiento y se le dio intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

El fiscal Walter Martínez Soto dispuso la notificación de la misma y su posterior entrega a los progenitores.