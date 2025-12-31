Huían de la policía en una camioneta robada, chocaron y casi aplastan a unos nenes que jugaban en la calle

En una espectacular persecución, dos delincuentes que minutos antes habían robado una camioneta Renault Kangoo, fueron atrapados aunque en la huida, por poco no causan una tragedia en vísperas del Año Nuevo.

Fuentes consultadas por 0223, indicaron que el hecho ocurrió este 31 de diciembre cuando personal de la DDI en Tetamanti y Av. Mario Bravo, vieron pasar a gran velocidad al mencionado utilitario –color gris oscuro- y al estar al tanto de su sustracción –en Tripulantes del Fournier al 6400- comienzan una persecución.

Al dar aviso, varios móviles policiales -pertenecientes a la Sub comisaría de Parque Hermoso, comisaría decimosexta y el Comando de Patrullas- realizan un operativo cerrojo y tras 1,5 km de persecución, logran interceptar a la Kangoo.

Finalmente, en la zona de Williams Morris y Guerrico, el conductor de la camioneta robada pierde el control y termina chocando contra un montículo de tierra en donde estaban jugando varios menores y de milagro no le produjeron heridas.

Los ladrones intentaron huir a pie pero a los metros fueron reducidos por las fuerzas del orden y terminaron detenidos.

La fiscal Mariana Baqueiro ordenó la aprehensión de ambos sujetos por encubrimiento y su posterior traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán. En tanto, la Renaukt Kangoo fue restituida a su propietario.