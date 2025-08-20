Fue campeón con Vélez, era uno de los mejores proyectos y fue separado del plantel: los motivos

Vélez Sarsfield decidió apartar del plantel profesional a Thiago Fernández, una de las figuras del último título local, y establecer un esquema de entrenamiento diferenciado tras la decisión del jugador de no renovar su contrato, que vence el próximo 31 de diciembre.

Fernández, surgido de las divisiones inferiores del club, había recibido recientemente el alta médica luego de recuperarse de una lesión ligamentaria en la rodilla, ocurrida el 3 de diciembre de 2024. Desde meses antes de la lesión, Vélez venía negociando la mejora y extensión del contrato del futbolista, de 21 años, con el objetivo de reconocer su crecimiento profesional y proteger los intereses del club.

A pesar de que la institución aceptó la última contrapropuesta presentada por la representación del jugador, Fernández mantuvo su decisión de no renovar el vínculo. Por tal motivo, mientras resta tiempo para la finalización del contrato, el futbolista entrenará de manera diferenciada y no participará del plantel profesional.

Vélez destacó que la medida responde a la necesidad de respetar los parámetros de trabajo y conducta que rigen en el club, reafirmando su compromiso con la formación integral de los jóvenes futbolistas y la protección del patrimonio institucional.

