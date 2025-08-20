Pareja le robó a una mujer y escapó en colectivo: los atraparon cuando bajaron
Son un hombre de 33 años y una mujer de 31. Se les formó una causa por robo agravado por el empleo de arma.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un llamado al 911 permitió aprehender durante los primeros minutos del miércoles a una pareja que amenazó con un objeto punzante a una mujer para asaltarla y escapó en colectivo fue aprehendido por personal policial cuando bajó de la unidad.
Fueron efectivos del Comando de Patrullas quienes entrevistaron en Rivadavia y Corrientes a una joven de 27 que fue asaltada por una pareja que la amenazó con un elemento punzante. Los autores le sacaron el celular, documentación y quince mil pesos antes de escapar en colectivo.
A partir de los datos que aportaron desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) se hizo el seguimiento de la unidad y los atraparon cuando bajaron en la avenida Juan B. Justo y Juana Manzo.
Luego de identificar al hombre de 33 años y la mujer de 31, la pareja fue trasladad a Tribunales para prestar declaración ante el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo en el marco de una causa por robo agravado por el empleo de arma.
