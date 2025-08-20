Pareja le robó a una mujer y escapó en colectivo: los atraparon cuando bajaron

Un llamado al 911 permitió aprehender durante los primeros minutos del miércoles a una pareja que amenazó con un objeto punzante a una mujer para asaltarla y escapó en colectivo fue aprehendido por personal policial cuando bajó de la unidad.

Fueron efectivos del Comando de Patrullas quienes entrevistaron en Rivadavia y Corrientes a una joven de 27 que fue asaltada por una pareja que la amenazó con un elemento punzante. Los autores le sacaron el celular, documentación y quince mil pesos antes de escapar en colectivo.

Elementos secuestrados.

A partir de los datos que aportaron desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) se hizo el seguimiento de la unidad y los atraparon cuando bajaron en la avenida Juan B. Justo y Juana Manzo.

Luego de identificar al hombre de 33 años y la mujer de 31, la pareja fue trasladad a Tribunales para prestar declaración ante el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo en el marco de una causa por robo agravado por el empleo de arma.