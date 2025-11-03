Otra vez River y Gallardo fueron los apuntados con los mejores memes
La derrota del "millonario" en la antesala del clásico desató una ola de cargadas de los hinchas de Boca en redes sociales. Los propios tampoco se quedaron atrás y mezclaron bronca con gracia.
3 de Noviembre de 2025 08:15
Por Redacción 0223
PARA 0223
Los memes no faltan después de cada fecha y, mucho menos si se da un resultado tan inesperado como el del Monumental. Encima, con lo que se vivió en el final, con los nueve minutos de adición y un penal increíblemente cobrado, en las redes sociales no perdonaron. River y Gallardo fueron los principales apuntados y, además de los propios, no dejaron pasar la chance los de Boca, que creen estar ante la gran chance de "pisar" al "millonario" el próximo domingo en La Bombonera.
