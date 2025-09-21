Una multinacional italiana de la construcción invertirá 28 millones de dólares en una filial argentina

Mapei, compañía internacional especialista en la elaboración de productos químicos para la industria como adhesivos y selladores, anunció que invertirá 28 millones de dólares para levantar una nueva planta en la Argentina.

La multinacional italiana construirá la fábrica en el parque industrial La Banda, de Santiago del Estero, con el objetivo de abastecer el mercado local y potenciar las exportaciones y planea estar terminada en mayo de 2026.

"Estamos llegando al 100% de la capacidad productiva. Con esta nueva planta vamos a duplicar nuestra producción actual en 2026", señaló Gabriel Ros, director regional de Mapei Latam Cono Sur.

Con presencia en 42 países y 106 plantas en todo el mundo, Mapei opera en la Argentina con una planta en Escobar, provincia de Buenos Aires, donde también cuenta con un laboratorio de I+D y un centro de capacitación.

El Grupo Mapei inició sus actividades en nuestro país en el año 1999 y el 4 de julio del año 2000 comenzó a denominarse “Mapei Argentina S.A.”, ampliando su producción y brindando productos y servicios a más de 850 clientes nacionales y del exterior. Desde Argentina, Mapei exporta además a Uruguay, Chile, Perú, Brasil, Paraguay, Centroamérica y el Caribe.

La multinacional fabrica en Argentina sus productos, donde aplica un sistema de gestión de la calidad homologado por Certiquality, en conformidad con las normas ISO 9001. Y a fines de 2018, las certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.