"No me sale el número": un senador separó las cifras con puntos para hablar de un presupuesto

El senador de La Libertad Avanza por Jujuy, Ezequiel Atauche, protagonizó un momento llamativo en el Congreso al intentar leer un presupuesto correspondiente al área de Cultura.

Durante su intervención, el legislador no logró mencionar correctamente el monto de 12 mil millones de pesos, ya que se le fueron mezclando los números. Finalmente, optó por separar las cifras con puntos, sin poder completar la lectura de forma fluida.

El episodio ocurrió en la sesión de este jueves en la Cámara alta, donde se debatieron temas como la emergencia en salud pediátrica, la ley de Financiamiento Universitario y decretos vinculados a distintos organismos estatales. En ese contexto, Atauche buscaba defender el ajuste del Gobierno y, al referirse al presupuesto del Instituto Nacional de Vitivinicultura, tuvo dificultades para expresar la cifra.

El episodio generó comentarios entre sus pares y hasta despertó alguna risa de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Además, en redes sociales, se viralizó rápidamente el fragmento de la exposición.