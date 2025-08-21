Están acusados de formar una banda que asalta a conductores de aplicación: tienen 15 y 17 años

Una investigación a cargo del fiscal Walter Martínez Soto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil por el accionar de una banda de adolescentes acusada de asaltar a conductores de aplicaciones derivó en la realización de dos allanamientos donde secuestraron elementos de interés para la causa. Los dos imputados, de 15 y 17 años, no fueron hallados en el operativo.

El pasado 1 de agosto un hombre de 51 años que utiliza la aplicación Didi denunció que fue a tomar un viaje en French y calle 226 donde lo abordaron cuatro personas y una exhibió un arma de fuego. Los sujetos hicieron descender al chofer y escaparon al rodado que fue hallado tras una persecución en Pasaje Venezuela y Santa Cruz.

Se hallaron cuatro vainas servidas.

“El Fiat Cronos debió ser trasladado a la comisaría sexta porque en el marco de un clima hostil con algunos vecinos, personal de Policía Científica no podía trabajar en el lugar”, informaron autoridades policiales.

Los datos recabados permitieron establecer que los autores eran los mismos de los hechos denunciados el 16 de julio en Río Negro y Paraguay; los dos del 19 de ese mes en Beruti y Bolivia y en Santa Cruz y Bayley; otro el día siguiente en French y Bolivia y el último, el 3 de agosto, en Ecuador e Ituzaingo.

Fiscal Walter Martínez Soto.

A partir del aval de la Jueza de Garantías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Mariana Irianni, personal policial allanó dos viviendas en Río Negro al 9600 y Brandsen al 9700 donde hallaron varias prendas de vestir descriptas por las victimas como las que vestían los autores al momento del hecho investigado.

Finalizada la diligencia, el fiscal ordenó que se lleven a cabo tareas tendientes a efectivizar la detención de los autores a fines de ser trasladados al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.