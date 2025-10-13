Esperaba a una mujer, llegó con un hombre que quiso asaltarlo y debió escapar por la ventana

Un sujeto que armado con una tijera intentó asaltar a un hombre en su casa del barrio Colinas de Peralta Ramos fue aprehendido por personal policial luego de que la víctima lo hallara a seis cuadras de su casa, lo redujera y diera aviso al 911.

El hecho, que registró varias particularidades, sucedió en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Pescadores y Fortunato de la Plaza dónde la víctima de 32 años esperaba el arribo de una mujer con la que había pactado un encuentro. Al abrir la puerta ingresó un hombre armado con una tijera que lo amenazó para que le dieran sus pertenencias.

Tiene 38 años.

La pareja que había entrado a la casa vio como la víctima saltaba por una ventana: luego corrió al sujeto al que redujo en la zona de Edison casi Arana y Goiri donde personal del Comando de Patrullas y de la comisaría quinta lo aprehendió.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro ordenó que se lo notifique de la formación de causa por Robo agravado por el uso de arma blanca y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.