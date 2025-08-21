Vio su cámara de fotos en Marketplace y pactó un encuentro con el vendedor: avisó a la Policía y la recuperó

Un operativo de la DDI Mar del Plata permitió recuperar una cámara de fotos profesional que había sido robada en octubre de 2024 y detener al joven que intentaba venderla a través de Marketplace.

La investigación comenzó cuando la víctima, un hombre de 47 años, reconoció en la red social una publicación con una cámara Canon Rebel T6 idéntica a la que le habían sustraído en avenida Constitución y Libres del Sur, mediante un inhibidor, mientras estaba dentro de su vehículo.

Tras la denuncia, la Fiscalía a cargo del Dr. Fernando Berlingeri autorizó un “pago controlado”. Se pactó un encuentro en una estación de servicio YPF de Constitución y Tejedor, donde personal policial de civil se desplegó en el lugar. A las 13.30, un joven de 19 años llegó con la cámara, que fue inmediatamente reconocida por la víctima, lo que permitió la aprehensión.

En el procedimiento se secuestró la máquina fotográfica, sus accesorios y el celular del imputado, identificado como Elías Ezequiel Almarás, que será peritado. La Fiscalía ordenó la entrega del equipo a su propietario y, tras los recaudos legales, otorgó la libertad del aprehendido bajo el artículo 161 del Código Procesal Penal.