Tiene 68 años, esperaba por una hamburguesa y le robó la plata a otra clienta

Una mujer de 68 años que el miércoles a la tarde le robó a otra mujer 41 mil pesos mientras esperaba para comprar una hamburguesa en un local céntrico fue aprehendida por personal de Prefectura Naval Argentina tras un llamado al 911. Las autoridades judiciales en turno ordenaron su alojamiento en la Unidad Penal N°50 de Batán.

Según informaron autoridades policiales, el hecho se registró en el local de comidas rápidas de San Martín entre Córdoba y Santiago del Estero donde la imputada le sustrajo 41 mil pesos a otra mujer de 62 años que estaba en el interior del establecimiento.

El dinero estaba en las medias de la imputada.

“El dinero fue hallado en la media de la mujer acusada por lo que se la trasladó a la comisaría primera donde labraron actuaciones por el delito de hurto”, informaron autoridades policiales.

Una vez terminados los trámites de rigor, la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez ordenó la notificación de causa y el traslado de la mujer al complejo penitenciario de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.