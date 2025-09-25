Una locura: con un palo de hockey, destrozó los autos de reconocidos periodistas y quedó todo grabado

Durante la mañana de este jueves en la puerta de un edificio donde funcionan diferentes medios de comunicación se vivieron momentos de tensión por una mujer que se apersonó en el lugar con un palo de hockey y rompió partes de automóviles estacionados en la zona. Uno de ellos fue el auto de Gustavo Sylvestre (Radio 10), quien hizo un descargo en vivo contando lo sucedido.

"Una persona que estaba acá en la puerta, aparentemente con las facultades mentales alteradas y con un palo de hockey, empezó a romper los autos que están estacionados en la puerta de la radio”, contó, y agregó: “El que más destrozó es el de Gabriela Radice (Mega 98.3), le rompió los vidrios, le abolló todo el auto. A mi auto, que estaba adelante del de Gabriela, le rompió los dos espejos retrovisores”.

Ariel Zak, periodista y testigo de la situación, reveló sobre el hecho: “Una joven con un palo de hockey, muy nerviosa, gritando cosas inconsistentes y muy enojada, empezó a romper cosas. Había una policía de la Ciudad que la miraba, no se animó a intervenir y dio aviso a sus compañeros. Cuando llegaron media docena de policías, ahí la frenaron”.

Según revelaron en el aire de radio 10, a la persona "se la llevaron detenida" y también "llegó una ambulancia a asistirla" luego del hecho que ocurrió cerca de las 9.

“Las cosas materiales a mí me tienen sin preocupación porque tienen solución. El tema es cuando pasa a la agresión física. Yo salí, me miró pero no me dijo absolutamente nada. Está todo bien, no pasó a mayores. Quedan los autos, que se encargará el seguro, y el mal momento”, contó el conductor. Aún no se saben los motivos por los cuales la persona atentó contra los autos.

Vale remarcar que allí, en la intersección de Uriarte y Nicaragua, del barrio porteño de Palermo, en un mismo edificio funcionan diferentes medios como Radio 10, Mega, y Pop, entre otras.