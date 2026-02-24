Dolor por la muerte de una reconocida jueza marplatense.

A través de las redes sociales oficiales, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Mar del Plata despidió con pesar a la doctora María Cristina Sarmiento, quien falleció a sus 76 años.

La jueza se desempeñó en el Juzgado Civil y Comercial N°9 del Departamento Judicial Mar del Plata y tuvo una larga trayectoria en el ámbito de la justicia local.

El Colegio informó que los restos de la funcionaria del Poder Judicial fueron velados en la jornada de hoy, en la cochería Sampietro, ubicada en Hipólito Yrigoyen 2046.

La noticia generó conmoción en la comunidad ya que la funcionaria perteneciente al Colegio había tenido intervención en múltiples causas de relevancia local. Desde la institución, extendieron su acompañamiento a la familia y allegados en este difícil momento.