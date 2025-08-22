Reclamo contra una reconocida cadena de supermercados: "No cumplió su compromiso"

La Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (Appyjc) declaró el estado de alerta y movilización tras considerar insuficiente el aumento salarial del 6% anunciado por la empresa Cencosud.

Desde el sindicato señalaron que la compañía incumplió compromisos previos de aplicar incrementos en los meses en que no se actualizaron los haberes, además de no resolver cuestiones vinculadas a métricas, categorías y ajustes, lo que profundizó el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores jerárquicos.

La organización gremial sostuvo que durante un tiempo considerable mantuvo la voluntad de diálogo y otorgó a la empresa el espacio necesario para regularizar la situación, pero acusó a Cencosud de dilatar de forma injustificada un reclamo que califican como “legítimo y urgente”.

“Exigimos a Cencosud una inmediata rectificación y una propuesta salarial acorde al esfuerzo de nuestros trabajadores. La paciencia de nuestro sindicato tiene límites”, manifestaron. Además, advirtieron que no descartan avanzar con medidas de fuerza si la empresa persiste en su postura.