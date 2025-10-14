Alerta por una epidemia: la enfermedad que aumentó los casos y mantiene en vilo a las autoridades sanitarias
En la provincia de Buenos Aires toman medidas frente a la oleada de casos en América del Sur.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó cifras alarmantes que pusieron en alerta a diferentes organismos sanitarios en todo el continente sudamericano. En Argentina, si bien el Boletín Epidemiológico Nacional no reportó casos, ya trabajan en un plan de emergencia y hay distritos como el de la provincia de Buenos Aires que tienen preparadas sus medidas.
Es la fiebre amarilla la enfermedad que vuelve a preocupar. En lo que va del año se confirmaron 354 infecciones, con 151 personas fallecidas, principalmente en Brasil y Colombia. La cifra representa un aumento del 480% respecto del mismo período del año pasado. Números realmente estremecedores.
Mientras comunicó la decisión de programar un plan de contención, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió sobre la reducción del acceso a la vacuna. “El Gobierno nacional ajustó en vacunas de fiebre amarilla, dejando de aplicarlas a quienes viajan a zonas de riesgo. Es una irresponsabilidad sanitaria”.
La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos que puede causar cuadros graves e incluso la muerte. La vacuna es la principal herramienta preventiva: se aplica una vez en la vida y brinda inmunidad a los diez días. También se recomienda el uso de repelentes, ropa clara y de manga larga, y la eliminación de recipientes que acumulen agua.
Actualmente, la vacuna forma parte del Calendario Nacional de Vacunación en zonas de riesgo como Misiones, Corrientes, Formosa y algunos departamentos de Chaco, Salta y Jujuy. Para quienes viajan a regiones con circulación viral, se aconseja aplicarla al menos diez días antes del viaje, ya que algunos países la exigen como requisito de ingreso.
Leé también
Temas
Lo más
leído