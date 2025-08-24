Empieza el Travel Sale: cómo aprovechar descuentos, cuotas sin interés y ofertas para viajar

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) confirmó una nueva edición del Travel Sale, la campaña nacional de descuentos que busca potenciar el turismo nacional e internacional y ampliar las reservas para los próximos meses.

El evento se desarrollará entre el 25 y el 31 de agosto de 2025 y contará con la participación de más de 100 agencias de viajes que ofrecerán promociones especiales en todo el país.

El evento llega en un escenario complejo: la caída en las reservas, la inflación persistente y el encarecimiento del transporte y la hotelería han golpeado de lleno al sector turístico.

En ese marco, la campaña busca reactivar la demanda interna en temporada baja y anticipar ventas de verano con beneficios concretos: descuentos, cuotas sin interés y sorteos de más de 30 experiencias exclusivas en Argentina y la región.

Los organizadores difundirán las modalidades de participación a través de las redes sociales oficiales y del newsletter del Travel Sale.

Promociones y financiación en foco

Uno de los ejes centrales de la iniciativa será la financiación en cuotas, con planes —con y sin interés— disponibles para la compra de viajes nacionales, en línea con la normativa que restringe el uso de tarjetas de crédito para financiar en cuotas viajes al exterior.

Los acuerdos con bancos y aerolíneas permitirán acceder a paquetes con vuelos, hoteles y servicios adicionales con planes de pago flexibles. Para el turismo internacional, algunas agencias pondrán a disposición esquemas de financiación propios, lo que permitirá anticipar la compra en cuotas sin depender de tarjetas.

De esta manera, quienes opten por recorrer destinos locales tendrán facilidades para organizar su presupuesto y acceder a experiencias turísticas en todo el país.

Empieza el Travel Sale 2025. Foto: 0223.

Consejos para aprovechar el Travel Sale 2025

Para no perder oportunidades, los organizadores recomiendan: