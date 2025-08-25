Tienen 15 y 18 años y forzaron un galpón para robar una moto

Dos jóvenes de 18 años y un adolescente de 15 que el domingo a la madrugada quisieron robar la moto estacionada en un domicilio del barrio San José fueron aprehendidos por personal policial tras una persecución en la que secuestraron las dos motos en las que se desplazaban.

Fue personal del Comando de Patrullas junto a efectivos de la comisaría segunda quienes iniciaron en Salta al 3600 la persecución que terminó en Solís y Heguilor.

Uno de los dos rodados en los que se desplazaban tenía un pedido de secuestro activo desde junio de este año en jurisdicción de la comisaría segunda.

El fiscal Marcelo Yanez Urrutia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso que el menor sea alojado en el Centro Especializado de Aprehension de Batán mientras que el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo ordenó el traslado de los mayores a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Todos están imputados del delito de robo en grado de tentativa y uno de ellos también de encubrimiento.