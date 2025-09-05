Se le cayó un revólver mientras hacía la fila del banco: terminó detenido

Un hombre de 45 años fue detenido durante el mediodía de este viernes en una sucursal del Banco Nación por un insólito motivo: mientras esperaba ser atendido en una de las cajas, al sujeto se le cayó un arma de fuego ante la vista de todos.

El hecho ocurrió cerca de las 12 en la sede ubicada sobre avenida Independencia, entre Saavedra y Quintana. Según informaron fuentes policiales, personal de Prefectura Federal acudió al lugar tras un llamado al 911 y procedió a la aprehensión del sospechoso, a pedido del personal de seguridad del banco.

Durante el procedimiento se secuestró un revólver Colt calibre 38 corto que el hombre llevaba entre sus prendas, sin municiones colocadas. Se constató además que no pesaban impedimentos sobre el imputado.

La Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del fiscal De La Canale, dispuso la notificación del detenido por el delito de “tenencia ilegal de arma de guerra” y resolvió que, por el momento, recupere la libertad.