Cuidacoches dormía en la vereda, comerciantes le pidieron que se corra para limpiar y quiso golpearlos: estaba armado

Un cuidacoches que se había acostado a dormir en la vereda de un local de la avenida Constitución terminó detenido luego de protagonizar un violento episodio en el que se le secuestró un arma de fuego. El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, dio detalles de lo ocurrido.

Según detalló el Jefe Comunal a través de su cuenta en la red social X, cuando los comerciantes del lugar intentaron pedirle que se moviera para poder limpiar la entrada, el hombre reaccionó de manera agresiva: "Comenzó a gritar y quiso golpearlos", dijo.

Personal de la Patrulla Municipal intervino de inmediato y logró reducirlo, constatando además que el individuo tenía un revólver encima, por lo que quedó inmediatamente detenido.

Montenegro dejó su opinión al respecto en la publicación que realizó: "Nadie va a impedir a los vecinos y comerciantes que puedan limpiar la mugre".

El hecho fue derivado a la Fiscalía en turno, quedando a disposición de la Justicia.